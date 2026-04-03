Jesús es la clave... El «Quinteto de las Estrellas» devuelve el orgullo de la victoria con un récord histórico

El Al-Nasr logró un hito histórico en la Liga Profesional Roshen tras imponerse al Al-Najma por 5-2 en el partido que enfrentó a ambos equipos el viernes por la noche, en la 27.ª jornada del campeonato, lo que confirma el sólido regreso del «Al-Alamy» y su continuo rendimiento excepcional esta temporada.

Los hombres del entrenador portugués Jorge Jesus elevaron su cuenta a 70 puntos en lo más alto de la clasificación de la Liga Roshen, ampliando así la diferencia con el Al-Hilal a 6 puntos de forma provisional.

Según la red de estadísticas futbolísticas «Opta», el Al-Nassr igualó su racha más larga de victorias consecutivas en la Liga Roshen desde el inicio de la era profesional en la temporada 2008-2009.

El Al-Nassr ha logrado 13 victorias consecutivas, repitiendo así el hito que ya alcanzó entre noviembre de 2013 y febrero de 2014.

El mérito de este gran momento recae en el entrenador portugués Jorge Jesus, quien ha devuelto al Al-Nasr su carácter de equipo de talla mundial para lograr victorias y mantener la solidez ante los retos difíciles desde que asumió el cargo a principios de la presente temporada.

El «Al-Alamy» aspira a continuar su camino hacia la reconquista del título de la Liga Roshen, donde el partido contra Al-Najma vio brillar al astro portugués Cristiano Ronaldo, que marcó dos goles tras su regreso a la competición.