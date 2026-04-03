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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Jesús es la clave... El «Quinteto de las Estrellas» devuelve el orgullo de la victoria con un récord histórico

Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
1ª División
J. Jesus
C. Ronaldo
Arabia Saudí
Portugal

El Al-Alamy hace historia en la Liga Roshen de Profesionales

El Al-Nasr logró un hito histórico en la Liga Profesional Roshen tras imponerse al Al-Najma por 5-2 en el partido que enfrentó a ambos equipos el viernes por la noche, en la 27.ª jornada del campeonato, lo que confirma el sólido regreso del «Al-Alamy» y su continuo rendimiento excepcional esta temporada.

Los hombres del entrenador portugués Jorge Jesus elevaron su cuenta a 70 puntos en lo más alto de la clasificación de la Liga Roshen, ampliando así la diferencia con el Al-Hilal a 6 puntos de forma provisional.

Según la red de estadísticas futbolísticas «Opta», el Al-Nassr igualó su racha más larga de victorias consecutivas en la Liga Roshen desde el inicio de la era profesional en la temporada 2008-2009.

El Al-Nassr ha logrado 13 victorias consecutivas, repitiendo así el hito que ya alcanzó entre noviembre de 2013 y febrero de 2014.

El mérito de este gran momento recae en el entrenador portugués Jorge Jesus, quien ha devuelto al Al-Nasr su carácter de equipo de talla mundial para lograr victorias y mantener la solidez ante los retos difíciles desde que asumió el cargo a principios de la presente temporada.

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ALN

El «Al-Alamy» aspira a continuar su camino hacia la reconquista del título de la Liga Roshen, donde el partido contra Al-Najma vio brillar al astro portugués Cristiano Ronaldo, que marcó dos goles tras su regreso a la competición.

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