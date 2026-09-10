El brasileño Gabriel Jesus, delantero del Barcelona, se adaptó rápidamente al ambiente del club catalán y marcó un gol en su segundo partido, ayer miércoles ante el Feyenoord, en el estadio Camp Nou, en la Liga de Campeones de Europa.

Jesus participó como suplente en la segunda parte y anotó un gol, contribuyendo a la amplia victoria del Blaugrana (5-1) ante el Feyenoord.

Jesus declaró tras el partido: «Es la misma sensación que tuve cuando marqué mi primer gol como profesional, pero es una sensación diferente. Mi primer gol en el Camp Nou repleto de aficionados, un sueño que siempre me acompañó, y se me cumplió en mi segundo partido sobre el terreno de juego».

Con su gol, Gabriel Jesus igualó la cifra de Rivaldo, la otra leyenda brasileña del Barcelona, para convertirse en el quinto mejor goleador brasileño en la historia de la Liga de Campeones de Europa.

Al respecto, Jesus dijo, según recogió el diario «Mundo Deportivo»: «Rivaldo es un jugador excepcional, un ídolo de este club, y una persona a la que siempre admiré sobre el terreno de juego».

Y continuó: «Es un placer para mí compartir esta lista con nombres grandes de nuestra historia, con esta cantidad de genios y estrellas que solo Brasil puede dar, cada uno en su época y en su periodo jugando en la Liga de Campeones de Europa».

Jesus también habló de su experiencia en la Liga de Campeones de Europa, ya que este torneo representa una espina en la trayectoria del jugador brasileño, pues alcanzó la final en dos ocasiones pero perdió en ambas; la última de ellas el año pasado con el Arsenal ante el Paris Saint-Germain, mientras que la primera fue con el Manchester City en 2021, que perdió frente al Chelsea.

Aun así, Gabriel Jesus tiene una gran esperanza de resarcirse, y afirma: «Disfruto de verdad jugando en este torneo. Estuve muy cerca del título el año pasado, y espero que esta temporada sea diferente».

Cabe recordar que Jesus se incorporó al Barcelona en las últimas horas del pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Arsenal.

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