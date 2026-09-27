Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, dejó fuera al capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, del partido de su selección contra Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA de este domingo.

El jugador de 32 años fue sustituido en los minutos finales del partido que su selección ganó por 1-0 ante Gales el pasado jueves en Lisboa, y el técnico Jesus confirmó que no participará en Oslo.

El seleccionador de Portugal aseguró que Bruno Fernandes jugó con dolor en los últimos partidos con el United, según informó el diario "Daily Mail".

Jesus declaró: "En el partido contra Gales, entramos al encuentro con todos los jugadores disponibles, pero Bruno Fernandes salió lesionado con un problema complicado".

Y añadió: "Bruno dijo que llevaba sufriendo ese dolor desde hacía aproximadamente tres partidos, y ese fue uno de los factores que le impidieron estar a su nivel habitual contra Gales".

Y continuó: "Ha sido jugador mío y lo conozco bien. Ya he hablado con él. Prefiero no arriesgarlo en este partido y que esté listo y en buenas condiciones físicas para el partido contra Dinamarca (en Copenhague el jueves)".

Fernandes ha disputado los 90 minutos en todos los cinco partidos de la Premier League que el United ha jugado hasta ahora esta temporada, además de la victoria por 4-0 sobre el Sabah en la Liga de Campeones de Europa.

También entró como suplente en un intento de rescatar a su equipo después de que desperdiciaran una ventaja de dos goles en casa ante el Brighton en la Copa Carabao.

El Manchester United vuelve a la competición el sábado 10 de octubre, en casa ante el Tottenham. El equipo ha sufrido un inicio de temporada decepcionante bajo la dirección de Michael Carrick, ya que su única victoria en la Premier League llegó a costa del Ipswich, en el que necesitó un triplete de Fernandes para lograr un triunfo por 5-2.







