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Everton v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

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Jack Grealish pierde el conocimiento durante un partido con la selección de Inglaterra

J. Grealish
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El adicto a las fiestas aparece borracho

La estrella del Manchester City se pierde el Mundial y aparece ebrio entre la afición durante la victoria de los «Tres Leones» sobre Noruega en los cuartos de final del Mundial de 2026.

Jack Grealish, ausente de los focos del Mundial, acaparó la atención fuera de él con unas imágenes polémicas. Mientras Inglaterra avanzaba a semifinales al vencer 2-1 a Noruega, el extremo inglés celebraba a su manera antes de perder el conocimiento.

Según el diario británico «The Sun», Grealish, de 30 años, Lo vieron en un ambiente festivo con amigas, bebiendo y siguiendo el partido con evidente agotamiento. Aunque al principio se mezcló con los aficionados bajo el sol, el alcohol lo venció y se quedó dormido antes del final.

A pesar de su labor benéfica, Grealish se ha ganado la fama de «fiestero» al aparecer en varias ocasiones en estado de embriaguez.

El Manchester City lo cedió al Everton la temporada pasada; jugó solo 22 partidos hasta que una lesión en el pie lo marginó. Ese percance le impidió pelear por un lugar en la lista de Inglaterra para el Mundial 2026, por lo que se quedó como espectador.

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