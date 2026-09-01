¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1081833918.jpgAction Plus
Rian Rosendaal

Traducido por

Jack Grealish deja el Manchester City en el Deadline Day

Fichajes
J. Grealish
Manchester City

Jack Grealish regresa a su antiguo amor, el Everton. El mediapunta llega cedido por el Manchester City. Grealish ya jugó la temporada pasada como cedido en el club del entrenador David Moyes.

Grealish ya no tenía asegurado un puesto en el once en el Manchester City, donde su contrato expira dentro de un año. El internacional inglés, 39 veces convocado, espera volver a tener minutos cada semana en el Everton.

El exjugador del Aston Villa ha disputado dos partidos oficiales desde su regreso al Manchester City, pero no logró contribuir a ningún gol en 53 minutos. El pasado fin de semana ya ni siquiera entró en la convocatoria.

El cedido tuvo un inicio fulgurante la temporada pasada en el Everton y fue nombrado Jugador del Mes en agosto. Firmó dos goles y seis asistencias en 20 partidos, antes de que una lesión en el pie truncara su progresión en febrero.

«Se siente muy bien. Soy muy feliz. Creo que en todos los aspectos de la vida, no solo en el fútbol, doy mi mejor versión cuando me siento querido. Eso es lo que me han dado el entrenador, mis compañeros y, sobre todo, los aficionados», celebró Grealish en la página web del Everton.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Coventry crest
Coventry
COV

«Cada vez que veo a un aficionado del Everton, siento amor puro; la manera en que me han recibido desde aquel primer partido contra el Leeds, eso no lo olvidaré nunca. Significa mucho para mí y espero haber podido hacer felices a algunos aficionados del Everton», añadió el nuevo fichaje.

Grealish podría debutar el domingo con el Everton. Ese día, el Manchester United visitará el Hill Dickinson Stadium.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google