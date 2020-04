Iván Villalba prepara maletas para irse de Sol de América

El defensor paraguayo es uno de los que podría emigrar, apenas se abra el siguiente mercado de pases.

La podría ser el destino del jugador Iván Villalba, de buen inicio de año en filas de Sol de América.

"Tuve una muy buena regularidad en Sol, desde que llegué al equipo me tocó jugar, no pasé por ninguna lesión. Venía de estar en Peñarol unos seis meses sin jugar y sin ritmo", recordó Villalba, en una charla con la AM780 de Asunción.

"Cuando me tocó jugar el primer semestre del año pasado, lo hice bien. Por eso la gente seguramente se sigue preguntando porqué no volví a Peñarol. En redes siempre me demuestran su cariño", dijo el futbolista, de 25 años.

"Siempre voy a estar agradecido a Sol, por abrirme las puertas. Pero personalmente, por mi crecimiento, me gustaría ir al exterior", aseguró.

Iván Villalba y Milciades Portillo son los jugadores de Sol de América que interesan en la , según lo expresado por el presidente del club azul, días atrás.

"El presidente es quien maneja la posibilidad de una salida, Sol es el dueño del 100% de mi pase. Me llena de orgullo que otros clubes se fijen en mi", concluyó Villalba.