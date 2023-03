Iturralde González confiesa que Florentino Pérez le presionó para que le pitasen "como al Barça"

Según el ex colegiado, el presidente blanco le pidió reunirse en una habitación en privado tras un partido en 2010/2011

"Florentino Pérez me llamó para ir a una habitación aparte y me pidió que le pitásemos como al Barcelona". Es la confesión del ex árbitro Iturralde González, que desveló que el presidente blanco le solicitó que se reuniesen en una habitación en privado tras un partido en la temporada 2010/2011, entre Real Madrid y Deportivo de La Coruña. La anécdota la contó el ex colegiado vasco, que recuerda que puso aquel incidente en conocimiento del Comité Técnico de Árbitros ese mismo día.

"Sólo os pido que me pitéis igual que al Barça"

Iturralde explicó así la historia en la 'Cadena SER': "Ya que los de Real Madrid TV son periodistas, ¿quién me llama a una habitación aparte? Investigadlo. Para que veáis cómo intentan presionar ciertas personas. En un partido contra el Deportvo, acabó, salimos del campo y los asistentes se fueron conmigo. Hay una persona que me mete en una habitación y me dice: 'Solo os pido que me pitéis igual que al Barça'", comenzó a explicar Iturralde González en el 'Carrusel' de la Cadena SER.

"Como los de RMTV son periodistas, que investiguen"

"Es del Real Madrid. Le pregunto a ver si me está haciendo una broma y le digo que se ha acabado la conversación. Me quiso meter solo en la habitación, pero le dije que no. A la media hora ya lo sabía el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Me parecía muy grave, pero ahí quedo. No hubo nada. Como los del Real Madrid TV son buenos periodistas, que investiguen. Les voy a facilitar el trabajo: que empiecen desde arriba", añadió el ex árbitro

"Florentino me metió en una habitación aparte y lo puse en conocimiento del Comité Técnico de Árbitros, hay un informe"

"Ningún presidente me ha metido en una habitación aparte. A mí me importan los hechos. El que me metió en una habitación aparte fue Florentino Pérez. No me tengo que esconder. Hay un informe del CTA, porque lo puse en conocimiento. Para que vean lo que es presionar. No me voy a esconder. No hay ningún árbitro corrupto, estamos por encima", zanjó.

Iturralde González cargó contra 'Real Madrid TV'

El ex colegiado vasco cargó contra el canal oficial de TV del Real Madrid, tras la emisión de una pieza televisiva donde se señalaban los presuntos fallos arbitrales en los que había perjudicado en el pasado al conjunto blanco. En la Cadena SER, Iturralde comentó que "Enríquez Negreira no tenía poder ni ascendencia sobre los árbitros, no tenía ninguna. Ahora, por desgracia, han usado la televisión 'Real Madrid Televisión' con un reportaje sobre Clos Gómez que es indigno para un club que se dice el mejor club del mundo", sostuvo.

"Ese reportaje es rastrero, es indecente. Por Clos Gómez yo pongo la mano en el fuego. Clos Gómez es una persona íntegra que se ha equivocado 5.000 veces en contra y a favor del Real Madrid y solo han sacado sus errores. Y justo sacan sus errores cuando sale la denucnia de la Fiscalía. Y eso lo permite su presidente, porque es su televisión", explicó Iturralde González.