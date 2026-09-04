Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, ha dejado fuera de la lista del equipo en la Liga de Campeones de Europa a su jugador italiano Federico Chiesa.

La cadena ESPN informó de que Chiesa se une a Wataru Endo entre los jugadores que el técnico español ha excluido de la lista europea.

El Liverpool confirmó su lista antes del inicio de su andadura europea con el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, en el estadio de Anfield, el próximo miércoles.

Chiesa sufre actualmente una lesión muscular, aunque no se espera que se ausente de los terrenos de juego durante mucho tiempo. En cuanto a Endo, solo disputó 8 partidos en la Premier League la temporada pasada, 7 de ellos empezando desde el banquillo, mientras que únicamente participó una vez durante el recorrido del Liverpool en la Liga de Campeones de Europa.

Por su parte, el Liverpool incluyó al recién llegado Víctor Muñoz, junto a Conor Bradley, que continúa con su programa de recuperación tras una lesión de rodilla que sufrió el pasado febrero.

También fue incluido en la lista europea Giovanni Leoni, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior el pasado septiembre.

Asimismo, en la lista figuró Hugo Ekitiké, pese a que el jugador francés atraviesa actualmente un periodo de baja por lesión.

Y, como se esperaba, Bradley Barcola apareció en la lista europea del Liverpool, tras su traspaso desde el Paris Saint-Germain, en una operación cuyo valor podría alcanzar los 123 millones de libras esterlinas.

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