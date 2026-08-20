El club Al-Hilal ha resuelto la situación de varios de sus jóvenes jugadores, tras inscribir al dúo formado por el francés Simon Bouabré y el turco Yusuf Akçiçek en la lista del equipo sub-21 para la nueva temporada, en un paso que otorga al cuerpo técnico opciones adicionales para aprovechar sus servicios durante el próximo periodo.

Según una fuente especial del diario " Arriyadiyah ", la inscripción de Bouabré y Akçiçek con el equipo sub-21 les permite participar en la liga de élite "Joy", manteniendo a la vez la posibilidad de contar con ellos en el primer equipo conforme a la normativa vigente actualmente.

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Esto ocurre en el marco del aplazamiento de la aplicación de la condición que limita la lista adicional de jugadores a los saudíes y a los nacidos en Arabia Saudí, ya que se decidió posponer la puesta en vigor de esta condición hasta la temporada 2028-2029, lo que otorga al Al-Hilal un mayor margen para inscribir y aprovechar a sus jóvenes jugadores extranjeros.

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La lista también incluyó al lateral derecho Mohammed Al-Sarnoukh, recién incorporado al Al-Hilal durante el actual periodo de fichajes de verano, quien pasa a formar parte de los jugadores inscritos en el equipo sub-21, junto a varios elementos que participaron en la concentración externa del equipo en Austria.

La lista del resto de jugadores incluye a Saud Haroun, Rayan Al-Ghamdi, Saad Al-Mutairi, Abdulaziz Jarmoush, Saleh Barnawi e Ibrahim Al-Hamlan, en el marco de la orientación del Al-Hilal de dar a estos elementos un mayor margen para su desarrollo y participación dentro de la categoría sub-21.

El Al-Hilal había fichado al turco Yusuf Akçiçek procedente del Fenerbahçe turco en agosto de 2025, con un contrato que se extiende por cuatro temporadas, mientras que incorporó a Simon Bouabré el pasado febrero procedente del Neom, con un contrato que se prolonga hasta el verano de 2029.

Esta reglamentación otorga al Al-Hilal una mayor flexibilidad en el manejo de los jóvenes talentos, ya que el club puede aprovechar a los jugadores en la liga sub-21 conservando la posibilidad de ascenderlos al primer equipo, de modo que este paso constituye parte de la estrategia del "Zaeem" en el desarrollo de sus elementos y el mantenimiento de amplias opciones dentro de su plantilla.