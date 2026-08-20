El club Al-Hilal ha resuelto la situación de varios de sus jóvenes jugadores, tras inscribir al dúo formado por el francés Simon Bouabré y el turco Yusuf Akçiçek en la lista del equipo sub-21 para la nueva temporada, en un paso que otorga al cuerpo técnico opciones adicionales para aprovechar sus servicios durante el próximo periodo.
Según una fuente especial del diario "Arriyadiyah", la inscripción de Bouabré y Akçiçek con el equipo sub-21 les permite participar en la liga de élite "Joy", manteniendo a la vez la posibilidad de contar con ellos en el primer equipo conforme a la normativa vigente actualmente.
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Esto ocurre en el marco del aplazamiento de la aplicación de la condición que limita la lista adicional de jugadores a los saudíes y a los nacidos en Arabia Saudí, ya que se decidió posponer la puesta en vigor de esta condición hasta la temporada 2028-2029, lo que otorga al Al-Hilal un mayor margen para inscribir y aprovechar a sus jóvenes jugadores extranjeros.
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La lista también incluyó al lateral derecho Mohammed Al-Sarnoukh, recién incorporado al Al-Hilal durante el actual periodo de fichajes de verano, quien pasa a formar parte de los jugadores inscritos en el equipo sub-21, junto a varios elementos que participaron en la concentración externa del equipo en Austria.
La lista del resto de jugadores incluye a Saud Haroun, Rayan Al-Ghamdi, Saad Al-Mutairi, Abdulaziz Jarmoush, Saleh Barnawi e Ibrahim Al-Hamlan, en el marco de la orientación del Al-Hilal de dar a estos elementos un mayor margen para su desarrollo y participación dentro de la categoría sub-21.
El Al-Hilal había fichado al turco Yusuf Akçiçek procedente del Fenerbahçe turco en agosto de 2025, con un contrato que se extiende por cuatro temporadas, mientras que incorporó a Simon Bouabré el pasado febrero procedente del Neom, con un contrato que se prolonga hasta el verano de 2029.
Esta reglamentación otorga al Al-Hilal una mayor flexibilidad en el manejo de los jóvenes talentos, ya que el club puede aprovechar a los jugadores en la liga sub-21 conservando la posibilidad de ascenderlos al primer equipo, de modo que este paso constituye parte de la estrategia del "Zaeem" en el desarrollo de sus elementos y el mantenimiento de amplias opciones dentro de su plantilla.