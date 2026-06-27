Investigación policial sobre el capitán de Cabo Verde, Ryan Mendes: las pruebas se acumulan

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde y jugador del Igdir FK turco, es investigado en Nueva Zelanda por presuntamente violar a una mujer brasileña que trabajaba como intérprete del equipo durante su concentración en Auckland en marzo.

El hecho habría ocurrido el 27 de marzo en el hotel donde se alojaba la selección de Cabo Verde para la FIFA Series. La mujer trabajaba allí como intérprete y asistente del equipo, pues el portugués es el idioma oficial de Cabo Verde.

Según la denuncia, el jugador entró en la habitación de la mujer y la agredió físicamente. Ella afirma que la golpeó, mordió y estranguló mientras se defendía, para luego violarla.

Un informe médico posterior detalla hematomas en pechos, cuello y labios, dolor en cuero cabelludo y nalgas, y dos pequeñas laceraciones genitales.

En mayo, la mujer y su marido denunciaron los hechos a la Federación de Fútbol de Cabo Verde y a la FIFA, aportaron pruebas y pidieron que se excluyera a Mendes de la selección mundialista. Aseguran que nunca obtuvieron respuesta.

Pese a las graves acusaciones, el delantero de 36 años sigue en la selección de Cabo Verde para el Mundial. Los Tiburones Azules avanzaron segundos de grupo y el viernes se medirán a Argentina.

La policía neozelandesa confirma que el caso sigue bajo investigación. «La policía de Nueva Zelanda confirma que se está investigando una denuncia, registrada el 10 de abril en el centro de Auckland. Por el momento no podemos facilitar más información», reza el comunicado.

La Federación Neozelandesa de Fútbol se remite a la policía: «Entendemos que este asunto está en manos de la policía de Nueva Zelanda, por lo que son ellos los más indicados para comentar la situación», afirma la federación, que organizó la FIFA Series en marzo.