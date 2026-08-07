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Internacional inglés de 30 años, acusado de agresión en una discoteca

Inglaterra
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I. Toney

Ivan Toney ha sido acusado de agresión con lesiones corporales. Así lo informa The Telegraph. El internacional inglés en diez ocasiones habría protagonizado un altercado en diciembre en una discoteca de Londres.

Toney (30) habría propinado un cabezazo en la noche del 5 al 6 de diciembre en la citada discoteca del barrio de Soho. Entonces fue arrestado de inmediato, bajo sospecha de dos casos de agresión y un caso de alteración del orden público.

En un comunicado policial sobre el incidente se puede leer: “La policía fue llamada el sábado 6 de diciembre a las 00:47 horas a Wardour Street, W1. La víctima fue trasladada al hospital; según se informa, las lesiones no ponen en peligro su vida y no tendrán consecuencias permanentes”.

Finalmente, Toney fue puesto en libertad bajo fianza. Ahora ha sido acusado oficialmente, tras la investigación de la Policía Metropolitana. El 24 de septiembre deberá comparecer ante el tribunal.

“Ivan reconoce que ha sido acusado y, aunque naturalmente está conmocionado por ello, espera con interés la oportunidad de limpiar su nombre ante el juez”, dijo un portavoz del delantero.

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Toney juega desde 2024 en el Al-Ahli saudí, que lo fichó en 2024 procedente del Brentford. En 2022 fue suspendido durante ocho meses por haber infringido hasta en 232 ocasiones las normas de apuestas de la FA.

Este verano también formó parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial. En la semifinal contra Argentina, Toney entró poco antes del final. En el partido por el tercer puesto fue titular.

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