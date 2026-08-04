Diversos informes periodísticos revelaron que el presidente francés Emmanuel Macron desempeñó un papel en el endurecimiento de la postura de la Federación Francesa de Fútbol frente al proyecto que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, buscaba poner en marcha, y que consistía en la creación de una sociedad comercial dependiente de la FIFA abierta a inversores del sector privado, antes de que fuera abandonado recientemente ante una amplia ola de objeciones.

Según lo informado por el diario L'Équipe, Macron animó al presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, a adoptar una posición más firme frente al proyecto, después de que este último lo hubiera calificado en un principio como un "proyecto que genera preocupación".

El diario citó a una fuente conocedora del expediente que afirmó que Diallo recibió un apoyo directo para endurecer su tono, señalando que "el presidente de la República lo animó a implicarse con mayor fuerza en esta batalla", después de que su primera postura hubiera sido considerada menos contundente de lo esperado.

Este movimiento se produjo en un momento en que la oposición europea al proyecto se intensificaba, ya que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol amenazó con boicotear el Mundial si la FIFA seguía adelante con la ejecución de su plan, tras una reunión de emergencia dedicada a analizar las repercusiones de la propuesta.

La Federación Francesa de Fútbol confirmó que Diallo desempeñó un "papel central" en la coordinación de posturas con sus homólogos europeos y con el presidente de la UEFA, en el marco de los esfuerzos destinados a frenar el proyecto.

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Los informes también señalaron que Macron, por su parte, mantuvo contactos con Infantino, subrayando la necesidad de preservar la unidad del fútbol mundial.

En un giro llamativo, Diallo pasó de ser el previsible apoyo de Infantino, quien se prepara para disputar las elecciones a la presidencia de la FIFA previstas en marzo de 2027, a reclamar una "transformación profunda" del sistema de gobernanza dentro de la Federación Internacional.

La Federación Francesa explicó que su presidente considera que la FIFA debe comprometerse con los más altos estándares de integridad y transparencia, estimando que estos estándares "ya no están presentes de forma suficiente" en la actualidad.

Estos acontecimientos llegan en un momento en que aumentan las peticiones dentro de varias federaciones nacionales, junto a la UEFA, para poner fin al mandato de Infantino, especialmente tras el fracaso de su último proyecto de inversión, que lo empujó a intensificar sus movimientos en busca de apoyo público antes de las próximas elecciones.

Infantino ocupa la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol desde 2016, tras haber sido reelegido para dos nuevos mandatos en 2019 y 2023.