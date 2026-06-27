Inglaterra no convence, pero gana el grupo; Jordan Henderson bate un récord

Inglaterra terminó primera de grupo en el Mundial. En la última jornada venció 0-2 a Panamá con goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

Inglaterra ya estaba clasificada al inicio del partido, pero aún no sabía si terminaría primera, segunda o tercera del grupo. Panamá, eliminada, no se jugaba nada.

En una primera parte aburrida, Pickford detuvo los disparos de Tomás y José Luis Rodríguez, mientras que Rashford generó el mayor peligro para Inglaterra.

Tras el descanso, Inglaterra presionó más. Andrade casi marcó en propia puerta, Rashford envió el balón al lateral y Mosquera detuvo un disparo de Kane.

A la hora de juego, Bellingham abrió el marcador al rematar un córner: 0-1. Poco después, el mismo centrocampista centró para que Kane cabeceara el 0-2.

Después, Inglaterra bajó el ritmo, Panamá no reaccionó y un gol de José Fajardo fue anulado por fuera de juego. A diez del final, Tuchel ingresó a Jordan Henderson, quien se convirtió en el primer inglés en jugar cuatro Mundiales.

Con esta victoria, Inglaterra termina primera del Grupo L con siete puntos. En la siguiente ronda se medirá al tercero de otro grupo y, en cuartos, podría enfrentarse a Brasil.