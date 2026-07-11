El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló sobre la participación de Egipto en el Mundial 2026, llena de momentos destacados y también de tristeza.

Egipto superó por primera vez la fase de grupos tras empatar con Bélgica e Irán y vencer a Nueva Zelanda, logrando así su primer triunfo mundialista.

Luego eliminó a Australia en penaltis en la ronda de 32 y cayó 2-3 ante Argentina en octavos, encuentro marcado por la polémica arbitral y las acusaciones de favorecimiento al “tango”.

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Infantino homenajeó a los «Faraones» con varias fotos en su cuenta de Instagram y escribió: «Gracias... El Mundial 2026 tendrá un lugar especial en la historia del fútbol egipcio: primera vez en eliminatorias y primera victoria en la fase de grupos».

Y añadió: «Vuestra trayectoria ha sido una fuente de inspiración para vuestros seguidores, tanto en vuestra tierra natal como en todo el mundo, y los recuerdos que habéis creado este verano permanecerán grabados en la memoria de los aficionados al fútbol egipcio de todo el mundo».



