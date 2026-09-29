Tras semanas de guerra fría y acusaciones mutuas, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, Gianni Infantino, cedió a las grandes presiones continentales.

En un movimiento sorpresivo destinado a contener la creciente indignación, el suizo ordenó abrir las arcas de la FIFA y revisar por completo su financiación, tras una encendida exigencia de la UEFA y su homóloga de Norteamérica de desembolsar 2.100 millones de dólares de las reservas.

Una carta oficial publicada por la agencia "Reuters", dirigida por Infantino a los presidentes de las seis confederaciones continentales, reveló que ordenó realizar una evaluación urgente de las propuestas para distribuir más fondos entre las federaciones nacionales, evaluación que se presentará ante el Consejo de la FIFA el próximo 15 de octubre.

Infantino afirmó en su carta, en un tono cauteloso: "Hasta que se complete la evaluación y se obtengan las aprobaciones necesarias, ninguna cifra preliminar puede considerarse un compromiso aprobado para las federaciones miembro".

El plan de Ceferin

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Victor Montagliani, habían desatado la crisis este mes con una propuesta revolucionaria que contempla que cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA reciba al menos 10 millones de dólares durante el ciclo 2027-2030, además de la financiación de desarrollo actual.

Ambos exigieron en su carta, fechada el 18 de septiembre, realizar una revisión independiente de las reservas de la FIFA, que preveían que alcanzarían los 6.000 millones de dólares a finales de 2026, asegurando que la distribución propuesta mantendría las reservas por encima de los 1.500 millones de dólares durante todo el próximo ciclo, y cuestionando la utilidad del plan de inversión privada que la FIFA canceló.

La defensa de Infantino

Infantino defendió las justificaciones del plan comercial retirado "FIFA Forward Enterprise", que pretendía valorar los derechos comerciales en 20.000 millones de dólares, señalando que habría proporcionado una financiación superior a lo que la FIFA puede distribuir con sus recursos actuales.

Escribió, a modo de aclaración: "El objetivo de la última propuesta comercial, que ahora ha sido retirada, era permitir que la FIFA invirtiera más en el fútbol, y no sustituir el apoyo que puede ofrecerse de manera responsable con los recursos actuales, por lo que habría complementado dicho apoyo".

El proyecto "FIFA Forward Enterprise" había sido abandonado de forma definitiva el pasado mes de julio, tras una fuerte oposición de las confederaciones continentales, entre ellas la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática, por la falta de consulta, lo que desató amplias exigencias de reformar la gobernanza de la FIFA.

La hoja de ruta

Infantino pidió a los presidentes de las confederaciones continentales que enviaran sus modelos financieros y sus supuestos al secretario general de la FIFA, y que los comités competentes participaran en la verificación de dichos supuestos.

Explicó que corresponde al Consejo determinar la cuantía y el calendario de los pagos adicionales, las reservas necesarias para proteger los compromisos de la FIFA y su independencia financiera, y las condiciones de elegibilidad, información y auditoría vinculadas a cualquier distribución, teniendo en cuenta el apoyo a las confederaciones continentales que afrontan costes estructurales evidentes.

Infantino cerró su carta con un claro mensaje de apaciguamiento: "No emitiré un juicio previo sobre la cantidad. Apoyaré el mayor nivel de financiación adicional que pueda ofrecerse de manera responsable a través del debido proceso de gobernanza de la FIFA, siempre que se aplique con integridad y con el respaldo de mecanismos transparentes y auditables", instando a respetar las decisiones adoptadas mediante los mecanismos democráticos e institucionales de la FIFA.







