Infantino acelera el paso: un documento filtrado revela el nuevo plan de la FIFA

En un paso que refleja su determinación por acelerar el ritmo del cambio, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) encargó a una agencia consultora independiente la elaboración de un estudio integral sobre el proyecto de ampliación del Mundial a 64 selecciones a partir de la edición de 2030, según un documento oficial emitido por la federación.

El documento emitido por la FIFA revela que la federación, dirigida por Gianni Infantino, busca tomar una decisión determinante y rápida sobre el nuevo formato del torneo, tras la edición de 2026, que verá la primera participación de 48 selecciones.

Este paso llega en un momento en el que se intensifican las tensiones entre las confederaciones continentales, divididas de por sí en torno a varias cuestiones estratégicas, la más destacada de las cuales es la acalorada polémica surgida desde principios de semana sobre la propuesta de «vender el Mundial».

¿Qué estudiará la agencia?

La FIFA delimitó con precisión el alcance de la misión: la agencia seleccionada deberá evaluar si elevar el número de selecciones de 48 a 64 afectará al valor de mercado del torneo y a todo el ecosistema del fútbol, y de qué manera lo hará. El análisis solicitado incluye: primero, la evaluación de los ingresos previstos de la edición ampliada.

Y segundo, un análisis integral de las repercusiones sobre las marcas comerciales, las cadenas emisoras, la afición, las empresas de medios, las federaciones nacionales y continentales, las ligas, los clubes y el resto de los actores de la industria del deporte.

El documento subrayó que el estudio debe «evaluar el interés del mercado, las oportunidades comerciales y los riesgos de saturación del mercado». Y afirmó que el uso de datos de consumidores o aficionados está permitido si aporta perspectivas útiles, pero «no debe constituir el núcleo del estudio», que ha de mantener «un enfoque B2B —de empresa a empresa— en primer lugar».

Un calendario ajustado antes de septiembre

La FIFA reveló un calendario intensivo para el proyecto: la agencia ganadora del contrato de consultoría será designada el próximo 14 de agosto.

Y se le concederá un plazo de tan solo cuatro semanas para presentar sus resultados, es decir, para el 10 u 11 de septiembre, antes de la fecha límite fijada el 19 de septiembre dentro del proceso de venta de los derechos de organización del Mundial.

Esto significa que el mundo del fútbol podría saber antes de que acabe el verano si el torneo más prestigioso volverá a ampliarse para incluir a 64 países.

Una división continental que amenaza con estallar

La decisión prevista llega en un ambiente cargado. Mientras la FIFA continúa presionando con fuerza hacia la ampliación, grandes confederaciones continentales se sitúan en polos opuestos.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) es la opositora más destacada a esta orientación, y se le suman en las reservas la Concacaf, la Confederación Asiática, la Confederación Africana y la Confederación de Oceanía, con posturas contrapuestas frente al conjunto de las orientaciones que la FIFA promueve actualmente.

El estudio de las 64 selecciones llega en paralelo a la tormenta que desató la propuesta de crear la «Fundación FIFA Forward» y abrir la puerta a la inversión privada en el Mundial, algo que agrava las divisiones y presagia un enfrentamiento abierto entre Zúrich y el resto de las capitales del fútbol.