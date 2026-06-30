Indrik: «Doy gracias a Dios por haber dejado el Real Madrid»

El joven astro brasileño Endrick acaparó la atención en el Mundial tras ingresar como suplente al inicio del segundo tiempo por la lesión de Lucas Paquetá. El jugador del Real Madrid vivió un día especial: antes de este partido apenas había jugado media hora en el torneo.

El diario español «AS» recogió sus declaraciones tras el partido: «Estoy muy feliz y agradecido a Dios por estos seis meses increíbles. Mi historia ha cambiado. No jugaba en el Real Madrid y pude irme; gracias a Dios y al Lyon por abrirme las puertas para mostrar mi fútbol y llegar al Mundial».

En declaraciones a TVE, el delantero añadió: «Le doy las gracias de todo corazón al seleccionador; lo sabe todo y sabe lo que hay que hacer. Hoy, en el descanso, me dio un empujón para ayudar al equipo a cambiar el rumbo del partido y salir victoriosos».

Con 19 años, ya es un pilar de la Canarinha en su camino hacia el título. Vive un sueño que empezó con su fichaje por el Lyon y, aunque ahora está centrado en la selección, espera con ganas volver a Madrid, donde declaró: «Estoy muy contento, estoy disfrutando de este momento con Brasil, y después estoy deseando volver a Madrid».