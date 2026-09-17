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Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport
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Ignorando la disputa entre Mbappé y Yamal, De Paul: el noveno Balón de Oro es para Messi

L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
Ballon d'Or
R. De Paul
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En un nuevo testimonio que confirma que la leyenda de Lionel Messi no conoce límites de tiempo, su compañero Rodrigo De Paul salió a cerrar el debate sobre el Balón de Oro, al considerar que la coronación de "La Pulga" con este galardón por novena vez es un hecho consumado e indiscutible.

El centrocampista del Inter Miami y de la selección argentina considera que lo que ofreció su capitán en el último Mundial lo sitúa por encima de cualquier comparación, pese a haber cumplido treinta y nueve años.

Messi disputó un torneo excepcional en todos los sentidos, siendo la palabra clave en la llegada de la selección argentina a la final, tras marcar 8 goles y dar 4 asistencias en 8 partidos, para conducir a la Albiceleste hacia un nuevo sueño.

El brillo de Messi se coronó el jueves con un nuevo logro histórico, después de levantar el trofeo número 49 de su legendaria trayectoria, tras conquistar el título de la Copa de Campeones. 

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La lucha por las nominaciones ha girado últimamente entre Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, y Lamine Yamal, la joya del Barcelona, pero De Paul ignoró todo eso y nominó a su compañero.

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Al ser preguntado por la identidad del ganador del Balón de Oro, De Paul no dudó en responder con total contundencia: "Para mí, no hay lugar para el debate en este asunto, nadie había logrado antes semejante hazaña en un Mundial. ¡Y Leo lo hizo con treinta y nueve años!".

Y añadió la estrella del centro del campo argentino: "Compitió con los jugadores más fuertes de las distintas épocas, y se convirtió en el mejor jugador del Mundial. No hay lugar a dudas sobre eso".

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De este modo, Messi podría tener una cita con la escritura de la historia de nuevo, cuando se anuncie al ganador del prestigioso premio Balón de Oro el próximo veintiséis de octubre, en busca de coronarse con él por novena vez en su interminable trayectoria.

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