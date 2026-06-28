Ibrahimović: Messi convierte cualquier partido en un espectáculo excepcional

El exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimović afirma que Lionel Messi convierte cada partido en un espectáculo.

Durante su análisis del Mundial para «Fox Sports», IbrahimovićTras la victoria de Argentina 3-1 sobre Jordania, que le dio el pleno de triunfos en la fase de grupos, el astro sudamericano ingresó desde el banco y marcó de falta en el 80’.

Ibrahimović afirmó: «El valor de este gol trasciende el mero resultado numérico del partido; en un momento en el que Argentina dominaba el encuentro, la aparición de Messi cambió el recuerdo de aquella noche. No necesita cargar con el equipo los 90 minutos ni salvar situaciones de emergencia; con unos pocos minutos basta para que la grada coree su nombre y sienta que ha vivido algo único».

Ibra admitió un error del portero, como apuntó Thierry Henry, pero insistió: «Cuando hablamos de Messi, hay una dimensión emocional que no se puede medir con una repetición televisiva; pues aunque el portero se equivocara, y el balón pareciera atajable, o se considerara una jugada normal en un partido ya decidido, el impacto de Messi sigue siendo el mismo: aparece, marca y la afición se va contenta».

Y concluyó: «Messi ha llegado a un punto en el que su aportación parece una rutina diaria, pero es una rutina absolutamente excepcional. Da igual si juega de titular o de suplente, si Argentina domina o si el partido pide un último destello: él lo marca. A sus 39 años no tiene que demostrar nada cada día, pero cada vez que aparece brilla como si fuera la jugada decisiva».