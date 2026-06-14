Ibrahimović: Hakimi mereció la expulsión ante Brasil

Zlatan Ibrahimović, leyenda del Milan, cree que Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, merecía la roja en el Brasil-Marruecos de este domingo en la primera jornada del Mundial 2026.

Analizando el encuentro en Fox Sports, afirmó: «Hakimi entró de forma imprudente por debajo de la bota en el tobillo de Vinícius... Cuando vi la jugada, mi primera reacción fue sencilla: el árbitro debería haberlo expulsado».

Y añadió: «No se trata de la reputación ni del momento del partido, sino de la seguridad del jugador. El delantero lo había superado, el peligro era evidente y la entrada de Hakimi llegó demasiado tarde».

El árbitro esloveno Slavko Vinčić recibió duras críticas tras el encuentro, y el portal español «Archivo Var» le otorgó un 3/10, considerando que Brasil sufrió una gran injusticia.

El portal consideró que el árbitro no estuvo a la altura y que sus decisiones generaron polémica y malestar en ambos equipos. El partido terminó empatado.

El mayor error, según el portal, fue no expulsar a Hakimi en la primera parte por una entrada dura sobre Vinicius, al considerar que el lateral clavó los tacos en el tobillo del brasileño.

La polémica creció porque Vintič no pitó la falta y el VAR no intervino, lo que el informe atribuyó al bajo nivel actual del árbitro esloveno.