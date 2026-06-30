Ibrahimović arremete duramente contra Koeman tras la eliminación de Holanda: «Pierde tu identidad»

La estrella sueca Zlatan Ibrahimović criticó con dureza a Ronald Koeman, a quien culpó de la eliminación de la selección holandesa y acusó de traicionar su identidad histórica.

Ibrahimović, siempre franco, analizó la eliminación con la misma intensidad con que jugaba y resumió su idea en pocas palabras.

Tras la eliminación de Holanda ante Marruecos, el sueco analizó el partido en Fox y sentenció: «Esta derrota es culpa de Koeman; no he reconocido a esta selección holandesa».

Para él, Koeman renunció a la esencia del fútbol holandés y optó por un estilo excesivamente conservador: «Ha perdido con una identidad que no es la holandesa y eso me enfada. Pierde con tu identidad… eso es lo que eres».

Para Ibrahimović, Holanda renunció sin motivo al estilo que la hacía favorita, cedió la posesión y se atrincheró cerca de su área.

En la prórroga apenas generó ocasiones y pareció conformarse con llegar a los penaltis.

Ibrahimović, insatisfecho desde el inicio, sentenció en la prórroga: «Parece un entrenador italiano, juega para no perder».