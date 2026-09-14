Hugo Borst, amenazado tras unas duras declaraciones sobre Ruben van Bommel

Hugo Borst está siendo amenazado en internet tras sus declaraciones del pasado fin de semana sobre Ruben van Bommel, según escribe en su columna para Het Algemeen Dagblad.

Van Bommel entró con dureza sobre Aaron Bouwman en la recta final del duelo entre Ajax y PSV (1-3), tras lo cual el defensa del Ajax quedó lesionado. El árbitro Sander van der Eijk sancionó al jugador del PSV con amarilla, mientras que el VAR, Pol van Boekel, no intervino.

Borst estaba en el estudio de ESPN y llegó a hablar incluso de un «intento de asesinato». Entonces, y todavía ahora, sigue opinando que el delantero del PSV debe buscar ayuda. Posteriormente, el entrenador Peter Bosz salió en defensa de Van Bommel y consideró que Borst fue demasiado lejos con sus críticas.

Una semana después, Borst repasa en su columna en el AD sus declaraciones en ESPN. El periodista incluso afirma haber sido amenazado en internet a raíz de esas palabras.

«La gente te amenaza, pero no cumple sus promesas. Se irritan, se crean una cuenta anónima y vomitan su odio. Luego su vómito queda en internet y, con suerte, se lo han quitado de encima», escribe.

Borst no tiene absolutamente nada de miedo. «La gente que de verdad quiere hacerte algo no te amenaza. Simplemente lo hace sin avisar. A todo el mundo lo amenazan y lo insultan. Incluso a la gente amable», continúa.

«Los insultos y las amenazas están sujetos a una devaluación. No debes tomártelo a pecho. Déjalo pasar, disfruta de la vida», concluye su texto en el AD.