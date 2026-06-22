Hossam Hassan revela su contundente mensaje para sancionar a Nueva Zelanda

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, se mostró satisfecho tras la valiosa victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda en el Mundial 2026.

Egipto lidera el Grupo 7 con 4 puntos, seguido de Bélgica e Irán con 2, mientras Nueva Zelanda cierra con 1.

En declaraciones a beIN SPORTS, Hossam afirmó: «Agradezco a los aficionados que han acudido al partido de hoy; me he sentido como si estuviéramos en Egipto».

Y añadió: «También doy las gracias al pueblo egipcio, y alabado sea Dios por haberles hecho felices con la victoria sobre Nueva Zelanda».

Y añadió: «¿A quién debemos este éxito? En primer lugar, a Dios; luego a los medios que lo hicieron posible y, finalmente, al pueblo egipcio, que nos brindó gran confianza y fe».

«Gracias al cuerpo técnico y a Ibrahim Hassan por el gran ambiente de orden y respeto que ha generado en el grupo», añadió.

Según Reuters, en el descanso ante Nueva Zelanda les advirtió que solo volverían al campo si estaban dispuestos a ganar por su afición.

Sus contundentes palabras surtieron efecto: Egipto remontó el gol en contra y ganó 3-1.

El seleccionador de los Faraones explicó: «En el descanso, les dije que no volveríamos al campo a menos que estuviéramos decididos a ganar y que confiáramos en el orgullo que sentimos gracias al apoyo de la afición».

Añadió: «A la familia del fútbol egipcio: necesitábamos tiempo para ganar confianza, explotar nuestras fortalezas y recordar el camino hacia la clasificación, así como el arduo trabajo de las generaciones anteriores que buscaron oportunidades como esta».

Y añadió: «Quería que esta generación forjara su propio futuro y trazara su propio camino. También queremos seguir progresando tanto en la liga nacional como en el fútbol africano».

El protagonista del giro fue Mohamed Salah, autor de un gol y una asistencia, que lideró el aumento de intensidad y fluidez ofensiva de Egipto tras el descanso.

Hossam Hassan añadió: «Salah ha trabajado muy duro sobre el terreno de juego, y eso es algo que debéis saber... Quizá sea el primer entrenador que le ha dado la oportunidad de jugar en una posición acorde con su peligro, y que se ajusta a sus posibilidades, capacidades y cualidades. Hemos trabajado en muchas cosas, y estoy seguro de que veremos mucho más de él».