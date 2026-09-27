Hossam Hassan elige al sustituto de Salah

El cuerpo técnico de la selección de Egipto, dirigido por Hossam Hassan, anunció el nombre del jugador suplente que entró en la lista de Egipto en el lugar del capitán del equipo, Mohamed Salah, de cara al enfrentamiento ante Sudán del Sur.

La selección de Egipto se enfrentará a Sudán del Sur el próximo martes a las tres de la tarde, dentro de la segunda jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

La Federación Egipcia de Fútbol reveló a través de su cuenta de Facebook la mañana de este domingo la elección de Osama Faisal, delantero del equipo Al Bank Al Ahly, para incorporarse a la lista que viaja este mediodía a Sudán del Sur.

Mohamed Salah había abandonado la concentración de la selección de Egipto tras el empate sin goles ante Angola debido a una discrepancia con el director técnico Hossam Hassan después de haber sido sustituido durante el partido, mientras que la Federación Egipcia de Fútbol anunció posteriormente en un comunicado oficial que la exclusión se produjo con el objetivo de dar descanso al capitán de Egipto, para evitar jugar sobre césped artificial.





La lista de Egipto incluyó a 23 jugadores, que son:

Porteros: Mostafa Shobier, El Mahdi Soliman, Mohamed Alaa y Abdelaziz El Balaoti.

Defensa: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Rami Rabia, Hossam Abdelmaguid, Omar Fayed, Ahmed Fatouh y Karim Hafez.

Centro del campo: Marwan Attia, Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber, Emam Ashour, Ahmed Sayed Zizo, Ali Mahmoud, Ibrahim Adel, Mostafa Zico, Haitham Hassan y Omar Marmoush.

Ataque: Osama Faisal y Hamza Abdelkarim.