¿A qué hora es y qué canal transmite Argentina vs. Uruguay?

La Albiceleste y la Celeste se miden en la Copa América 2021, en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata.

La Copa América está en marcha y para la segunda fecha nos tiene preparado un clásico del Río de la Plata que pinta para ser espectacular: Argentina y Uruguay, los dos equipos más ganadores de la historia del certamen, se enfrentan en la segunda fecha del Grupo A en Brasilia y ambos van en busca de sus primeros tres puntos en el torneo.

La Albiceleste de Lionel Scaloni viene de empatar 1-1 contra Chile, en el que fue su tercer empate consecutivo tras las dos igualdades de las Eliminatorias. La Celeste del Maestro Tabárez, por su parte, hace su debut en el torneo tras haber quedado libre en la jornada inicial.

En Goal, todo lo que tienes que saber sobre el Clásico que paraliza a gran parte de Sudamérica.

¿QUÉ DÍA ES Y A QUÉ HORA SE JUEGA ARGENTINA VS. URUGUAY?

El encuentro, válido por la segunda fecha del Grupo A, se disputará este viernes 18 de junio a las 21:00 horas de Argentina y Uruguay; 20:00 de Chile; 19:00 de México y Colombia y 2:00 (del sábado 19) en España.

¿QUÉ CANAL LO TRANSMITE?

MÉXICO 19:00 TV Sky Sports Streaming Blue to Go y Fanatiz ARGENTINA 21:00 TV TyC Sports, DTV y TV Pública Streaming TyC Sports Play y DTV GO COLOMBIA 19:00 TV DTV y Win Sports+ Streaming DTV GO y Win Sports CHILE 20:00 TV DirecTV Sports Streaming DirecTV GO y Estadio TNT Sports ESPAÑA 2:00 TV TV3 y TVG2 Streaming TVG y Esport3 Web

¿CÓMO VER POR STREAMING EN VIVO?

Se puede acceder al Clásico del Río de la Plata por internet a través de los servicios de streaming de Estadio TNT en Chile, TyC Play en Argentina, Win Sports online en Colombia y DirecTV GO para los territorios sudamericanos. En México, la transmisión online es por la aplicación Blue to Go y en España en TVG.