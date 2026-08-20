Uli Hoeness, presidente honorífico del Bayern Múnich, lanzó un duro ataque contra Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), por varias de sus decisiones. También criticó los planes de ampliación del Mundial y la intención de incorporar inversores a la competición.

Sobre el episodio del levantamiento de la sanción al jugador estadounidense Folarin Balogun de cara al Mundial 2026, Hoeness declaró a la cadena Sky Sport Alemania: «El señor Infantino ha cometido algunos errores durante su etapa en el fútbol, pero este ha sido uno de los mayores».

Y añadió: «Si permites que un hombre como Donald Trump decida o influya en si se sanciona o no a un jugador, ese es el principio del fin de la competición. Y si aceptamos algo así, este ya no es mi deporte. Para mí, sencillamente resultaba inaceptable».

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Hoeness agregó, refiriéndose al plan de Infantino de atraer inversores al Mundial: «Nunca pensé que alguien pudiera plantear una idea así. Toda la evolución hacia la que empuja Infantino resulta también preocupante: el torneo tenía 48 selecciones y pronto serán 64».

Y prosiguió: «Ya hemos cedido a nuestros jugadores (a las selecciones) durante 6 semanas, y ahora ese periodo podría alargarse aún más. Es algo increíble».

El legendario dirigente del Bayern Múnich añadió: «Estoy realmente a favor de apoyar a las federaciones pequeñas, pero el Mundial debe ser un evento de élite. De lo contrario, habrá más cadenas de televisión que paguen dinero, pero se sacrificará una cosa a cambio: el propio fútbol».

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