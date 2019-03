Hernán Torres: "Tenemos que luchar y levantar cabeza"

Primera División de Costa Rica: El técnico colombiano de Alajuelense se mostró insatisfecho tras empatar por 2-2 ante Cartaginés.

Alajuelense no levanta cabeza en el Torneo Clausura de . Este sábado, el conjunto manudo sumó su tercer partido sin conocer la victoria al empatar por 2-2 como local ante Cartaginés. Tras el partido, el entrenador de los Rojinegros, el colombiano Hernán Torres, compartió sus sensaciones en conferencia de prensa.

"Con todas las limitaciones que tenemos siento que en la etapa inicial nos paramos bien, controlamos al rival, luego el segundo no me gustó para nada, no tuvimos orden y Patrick (Pemberton) fue la figura, fuimos muy pasivos", dijo el entrenador de 57 años.

Además, mostró todo su enojo con el trabajo de su equipo en el complemento: "No entiendo por qué le dimos vida al rival en el segundo tiempo, eso me tiene indispuesto, estoy muy caliente y que exploto, estoy haciendo un esfuerzo para contenerme. Los resultados no se dan porque jugamos mal".

Por último, Torres habló de las bajas en el plantel: "Tenemos muchos lesionados, hoy (sábado) por ejemplo no tenía delanteros, ahora se van los hondureños y Lassiter con la selección, en los próximos partidos vamos a ver más jugadores sub20, tenemos que luchar y levantar cabeza, seguir peleando nos quedan 8 partidos para intentar buscar la clasificación".

Alajuelense marcha octavo en el Clausura con 17 unidades, todavía lejos de los primero cuatro puestos que clasifican al cuadrangular.