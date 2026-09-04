Hélène Hendriks ve acercarse el final de Vandaag Inside: «Ese buque insignia va a encallar»

Hélène Hendriks no espera convertirse así como así en la sucesora de Vandaag Inside. Así lo cuenta en conversación con De Telegraaf. Desde hace semanas se especula sobre el futuro del programa.

El futuro de VI está siendo seriamente cuestionado en las últimas semanas. El motivo es, entre otras cosas, el posible interés de RTL en Wilfred Genee, mientras que Johan Derksen y René van der Gijp también han expresado anteriormente sus dudas sobre su futuro en el programa.

Por ello, incluso la posibilidad de que el conocido trío se separe se ha convertido en tema de conversación. Por el momento, Talpa no ha dado claridad sobre el futuro de VI.

Lo que sí está claro es que entre bastidores se está hablando de los próximos pasos, mientras que Hendriks ya es mencionada como una posible sucesora del programa. Ella, sin embargo, rechaza claramente esa opción.

«Todos sabemos que, si ese buque insignia va a naufragar, y eso ocurrirá en algún momento, entonces hay que tener un plan. Espero que sigan después de este año. Por suerte, Johan Derksen ha indicado que quiere quedarse».

Ella misma asegura que todavía no la han sondeado para suceder a VI. «No lo tengo en la cabeza ni cuento con ello, y a mí tampoco me han preguntado nada. Para Ziggo Sport hago el fútbol europeo de martes a jueves. Así que tengo poco margen de maniobra».

Aun así, la presentadora de SBS6 deja una pequeña puerta abierta. «A menos que las partes puedan llegar a un acuerdo entre ellas, pero entonces también tiene que apetecerme a mí».