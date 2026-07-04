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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

«He visto lo que has dicho de mí»... Nuno Mendes responde con contundencia a Yamal

Portugal vs España
Portugal
España
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L. Yamal
N. Mendes
Portugal
España
EE. UU.

¿Qué ha pasado?

Nuno Mendes, lateral izquierdo de Portugal y del PSG, afirmó que el duelo de octavos del Mundial contra España será muy disputado y dijo esperar con ganas medirse al joven Lamine Yamal, extremo del Barcelona, a quien describió como «muy talentoso y capaz de decidir partidos».

Según el diario español «AS», el luso habló en la concentración de Toronto y respondió a los elogios de Yamal, quien lo llamó «el defensa más difícil al que se ha enfrentado»: «Ya vi el vídeo. Es muy talentoso, nos enfrentaremos y será un partido intenso. Me encanta jugar contra él; es joven, tiene gran potencial y puede decidir el partido. Nuestros duelos siempre son emocionantes».

Añadió que el duelo contra España será una prueba de fuego para su selección: «Será un partido muy difícil ante un equipo fuerte que sabe jugar y dominar la posesión; el juego colectivo será clave. Si logramos que el balón no llegue a Lamine, será un buen comienzo».

Mendes, uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, recibe elogios de analistas y aficionados.

Sobre los elogios, añadió: «Siempre es bonito escucharlos, pero me centro en ayudar a la selección».

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ESP

Portugal se prepara para un apasionante duelo de octavos contra España, donde se espera un intenso enfrentamiento entre la defensa de Mendez y la velocidad de Yamal.

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