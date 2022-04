Havertz, el fichaje del Real Madrid que frustró la pandemia

El Real Madrid fue uno de los equipos que se lanzó a por Kai Havertz en verano de 2020. El equipo blanco había seguido muy de cerca su evolución en el Bayer Leverkusen y estaba dispuesto a hacer una gran oferta por su fichaje. Además, el jugador no veía con malos ojos continuar su carrera en Madrid y seguir los pasos de su compatriota Kroos. Havertz estaba impresionado con el nivel alcanzado por el mediocampista de blanco en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para que llegase a la capital de España, apareció la COVID-19 y todo cambió.

El Leverkusen estaba solicitando de forma pública 100 millones por el jugador, aunque en privado afirmaban que por 80 podrían dejarlo salir. Unas cifras no tan descabelladas antes de la pandemia, pero que se volvieron inalcanzables una vez comenzó la misma para la mayoría de clubes, incluido el Real Madrid. "No pueden hacer grandes fichajes debido a la crisis del coronavirus", dijo a GOAL el ex director ejecutivo de Leverkusen, Wolfgang Holzhauser, en el momento en que se negociaba la salida de Havertz. "También entiendo perfectamente que los jefes de Leverkusen, Fernando Carro y Rudi Voller, nunca retrocedieron en sus demandas. 80 millones de euros es, por supuesto, mucho dinero, pero en comparación con otras transferencias, está más que justificado", añadió.

Esto dejó vía libre a Abramovich, magnate ruso 'a prueba de pandemias', que aprovechó la oportunidad, aunque no fue sencillo. Su mano derecha, Marina Granovskaia llevó las negociaciones en constante contacto con Fernando Carro, directo deportivo de Leverkusen. Finalmente el traspaso se cerró en 74 millones de euros más otros 9 o 10 en concepto de objetivos, convirtiendo al alemán en la venta más cara del verano.

Según ha podido confirmar Goal, Havertz es actualmente el jugador mejor pagado el Chelsea. Percibe más que Pulisic, Kanté o incluso Lukaku, fichaje estrella del último verano. Su rendimiento se puso a prueba desde los primeros partidos y, aunque le costó enganchar con el estilo del Chelsea y con la afición, se ha convertido en una de las referencias del equipo, más aún tras ganar la Champions la temporada pasado. En sus casi dos temporadas en Londres suma 20 goles y 14 asistencias en 81 partidos. Mañana volverá a cruzarse por segunda vez en dos años con el que estuvo cerca de ser su equipo.