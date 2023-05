Hasta qué año se jugará la final de la Copa del Rey en Sevilla en el estadio de La Cartuja y cuándo y cómo se elige una nueva sede

El Estadio de La Cartuja ha acogido ya cinco finales de la Copa del Rey y espera la sexta el 6 de mayo.

La Copa del Rey y el estadio de La Cartuja de Sevilla están formando un binomio familiar ya para toda la afición española al fútbol, ya que en los últimos años se ha convertido en sede fija de la final del torneo del KO. Y así lo será, al menos, hasta la edición de 2025.

En un primer acuerdo entre la RFEF y la Junta de Andalucía, propietaria del estadio, se acordó que las finales entre 2020 y 2023 se celebraran en el estadio sevillano. Acuerdo que se ha ampliado hasta 2025, por lo que serán seis finales consecutivas en el mismo lugar.

TODO SOBRE LA FINAL DE LA COPA DEL REY ENTRE REAL MADRID Y OSASUNA

Anteriormente, el estadio de La Cartuja ya había acogido otras dos finales, la de 1999 entre Valencia y Atlético de Madrid, y la de 2001 entre Real Zaragoza y Celta de Vigo.

En esta serie de finales consecutivas, los partidos han sido Real Sociedad vs. Athletic Club en 2020 en plena pandemia; Barcelona vs. Athletic Club en 2021, y Real Betis vs. Valencia en 2022.

La siguiente cita será la del sábado 6 de mayo de 2023 entre Real Madrid y Osasuna. Uno de los dos se unirá a la nómina de Valencia, Real Zaragoza, Real Sociedad, FC Barcelona y Real Betis como campeones en este estadio.