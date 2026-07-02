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Harry Kane advierte antes del partido contra México: «Este es nuestro punto débil»

Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
World Cup
H. Kane
T. Tuchel
Inglaterra vs RD Congo
RD Congo
México
Inglaterra
Alemania
República Democrática del Congo
EE. UU.

Tuchel sigue los pasos de Keane

Harry Kane teme que Inglaterra no tenga tiempo para adaptarse a las condiciones desfavorables que afrontará ante México, anfitrión del Mundial 2026, en los octavos de final.

Inglaterra perdía 1-0 ante la República Democrática del Congo a 15 minutos del final, pero Kane marcó dos goles que la clasificaron a octavos.

El legendario estadio Azteca ha sido una tumba para los rivales: México solo ha perdido dos de los 89 partidos oficiales allí, según el periódico inglés «Metro».

Además, este gigantesco estadio, con capacidad para 87 000 espectadores, se encuentra a unos 2 240 metros sobre el nivel del mar, lo que supone unas condiciones con las que los jugadores de Inglaterra no tienen apenas experiencia.

Kane admitió: «No podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja para México. No hay tiempo suficiente».

World Cup
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Mexico
MEX
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Inglaterra
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Y añadió: «Ya lo sabíamos. Es un punto débil que debemos asumir».

Thomas Tuchel, seleccionador inglés, coincidió en que su equipo apenas tiene tres días para recuperarse tras enfrentar a la República Democrática del Congo.

El seleccionador inglés afirmó: «La altitud será un gran obstáculo porque no podemos adaptarnos físicamente a ella».

Y añadió: «Lleva muchísimo tiempo. Solo tenemos tres días entre estos partidos. Es físicamente imposible aclimatarse a la altitud».

Las investigaciones indican que los deportistas que compiten a gran altitud deben pasar de una a dos semanas viviendo a ese nivel para que su organismo se adapte y produzca más glóbulos rojos.

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