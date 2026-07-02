Harry Kane advierte antes del partido contra México: «Este es nuestro punto débil»

Harry Kane teme que Inglaterra no tenga tiempo para adaptarse a las condiciones desfavorables que afrontará ante México, anfitrión del Mundial 2026, en los octavos de final.
Inglaterra perdía 1-0 ante la República Democrática del Congo a 15 minutos del final, pero Kane marcó dos goles que la clasificaron a octavos.
El legendario estadio Azteca ha sido una tumba para los rivales: México solo ha perdido dos de los 89 partidos oficiales allí, según el periódico inglés «Metro».
Además, este gigantesco estadio, con capacidad para 87 000 espectadores, se encuentra a unos 2 240 metros sobre el nivel del mar, lo que supone unas condiciones con las que los jugadores de Inglaterra no tienen apenas experiencia.
Kane admitió: «No podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja para México. No hay tiempo suficiente».
Y añadió: «Ya lo sabíamos. Es un punto débil que debemos asumir».
Thomas Tuchel, seleccionador inglés, coincidió en que su equipo apenas tiene tres días para recuperarse tras enfrentar a la República Democrática del Congo.
El seleccionador inglés afirmó: «La altitud será un gran obstáculo porque no podemos adaptarnos físicamente a ella».
Y añadió: «Lleva muchísimo tiempo. Solo tenemos tres días entre estos partidos. Es físicamente imposible aclimatarse a la altitud».
Las investigaciones indican que los deportistas que compiten a gran altitud deben pasar de una a dos semanas viviendo a ese nivel para que su organismo se adapte y produzca más glóbulos rojos.