Hans Kraay junior se muestra extremadamente crítico con el juego de la selección de Países Bajos ante Grecia (2-2), y en especial con la actuación de Quinten Timber. Así lo afirma en ESPN.

«La primera parte fue realmente espantosa», juzga Kraay. «La selección de Países Bajos quería sacar el balón jugado con tres hombres; con Jurriën Timber, Virgil van Dijk y Van de Ven».

«Tengo la impresión de que cada vez más rivales de Países Bajos dejan completamente libre a Van de Ven, porque no sabe sacar tan bien el balón jugado», continúa el periodista. «Por cierto, también me pareció que Jurriën Timber sacó muy mal el balón».

A continuación, Kraay pone el foco en Quinten Timber. «También tuvimos más jugadores discretos, Quinten Timber por ejemplo. Tengo la impresión de que el bonito centrocampista box-to-box que era en el Feyenoord, sobre todo bajo Arne Slot, ha pasado a ser alguien para quien todo es salvaje y descontrolado».

«Salvaje, un mal control propio y luego intentar arreglarlo con una falta. En él todo es un poco salvaje», opina, mientras Jan Joost van Gangelen califica de impetuoso al jugador del Crystal Palace.

El ex del Feyenoord jugó un partido desafortunado contra Grecia y fue sustituido al descanso. Su sustituto, Ryan Gravenberch, controló mejor el partido, tras lo cual la selección de Países Bajos pudo remontar el 2-0 en contra.

Ante Alemania (1-1), el centrocampista ya había dejado también una mala impresión. Timber perdió entonces muchos balones, vio una tarjeta amarilla muy pronto tras una falta sobre Kai Havertz y fue sustituido a los 57 minutos por Joey Veerman.







