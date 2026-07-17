A pocas horas de la final del Mundial 2026, La atención ya no se centra solo en quién será campeón, sino también en la lucha por el Balón de Oro. La cuenta oficial del premio generó polémica con una acción que muchos interpretaron como un guiño a Lionel Messi.

La final entre Argentina y España el domingo podría definir tanto el título como el Balón de Oro, en una lucha entre las grandes estrellas.

Messi lidera la lista gracias a sus 8 goles y 4 asistencias, cifras que ningún jugador alcanzaba desde 1970.

Una publicación que ha avivado la polémica.

A pocas horas de la final, la cuenta oficial del Balón de Oro recordó que «el jugador que milita fuera de las ligas europeas tiene derecho a ganar el premio», una medida que muchos calificaron de inusual en este momento.

La cuenta recordó que los futbolistas que actúan fuera de Europa pueden ganar el premio y, deforma llamativa, ilustró el mensaje con unafoto de Cristiano Ronaldo, rival de Messi que ya está casi fuera de la lucha.

La web oficial recordó que Messi es el único ganador del premio jugando fuera de Europa: lo logró en 2023 con el Inter de Miami.

El mensaje ha devuelto a Messi a la primera línea de candidatos, pues sigue en activo en el Inter de Miami, lo que el diario español «AS» interpreta como un preludio a un posible noveno Balón de Oro si lidera a Argentina hacia el título.

Una final que podría decidirlo todo

Según «As», ganar el Mundial con Argentina lo colocaría como favorito, tras sumar este año la liga estadounidense con el Inter de Miami y la posibilidad de su segundo Mundial, un logro que elevaría su palmarés a los 39 años.

Su prestigio mundial y los títulos logrados este curso elevarían aún más sus opciones si alza la Copa.

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¿Y si ganara España?

Sin embargo, si España gana, la carrera se complicaría: la joven estrella Lamine Yamal, campeón de Liga y finalista del Mundial, podría llevarse el premio.

También destaca Rodri, ya ganador del premio hace dos ediciones y muy valorado por la crítica.

La final podría decidir el destino de los candidatos

El informe añade que las opciones de Harry Kane, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Michael Oliisi y Ousmane Dembélé dependen del desenlace del partido.

Si Messi gana el Mundial, sus opciones caerán; pero si España vence a Argentina, la carrera podría reiniciarse.

Aunque la cuenta no ha emitido comentarios oficiales que vinculen la publicación con las orientaciones del premio, su momento de publicación ha avivado las especulaciones: ¿es solo una aclaración organizativa o una señal anticipada de que el camino hacia el Balón de Oro ya está allanado para Messi si regresa de la final con la Copa del Mundo en sus manos?

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