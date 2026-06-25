Hakimi iguala un récord histórico que se remontaba al Mundial de 1998

Achraf Hakimi, estrella del París Saint-Germain, lideró a Marruecos en la victoria 4-2 ante Haití en la última jornada del Mundial 2026. Marcó un gol y dio una asistencia.

Abrió el marcador para los «Leones del Atlas» (1-1) y luego dio el pase decisivo a Ismail El Saybari (2-2), lo que le valió el premio a mejor jugador del partido.

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Es el segundo marroquí que marca y asiste en un mismo partido del Mundial, tras Abdeljalil Haddad «Kamacho» ante Escocia en 1998.

Además, el exjugador del Borussia Dortmund se convirtió en el futbolista con más partidos (13) en Mundiales con los Leones del Atlas, superando a Hakim Ziyech y Ezzedine Ounahi (10 cada uno).

Con esta victoria, los “Leones del Atlas” terminaron segundos del Grupo C, por detrás de Brasil, líder por diferencia de goles, con 7 puntos cada uno.

En dieciseisavos, Marruecos se medirá al líder del Grupo F (Países Bajos, Japón, Suecia o Túnez), mientras que Brasil —que venció 3-0 a Escocia— jugará contra el segundo de ese grupo.

Países Bajos lidera el grupo con 4 puntos, seguido de Japón con la misma cifra. Si mantiene el primer puesto, el rival de Marruecos será la ‘Oranje’.



