Hafiz Daraji rinde homenaje a Hossam Hassan con un mensaje apasionado

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha mostrado su solidaridad con el pueblo palestino con mensajes contundentes y sin precedentes, antes del histórico duelo contra Argentina este martes en los octavos de final del Mundial de Fútbol que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Hafiz Draji, comentarista argelino de «beIN Sports», elogió las palabras del seleccionador egipcio: «Las declaraciones del seleccionador de Egipto sobre Palestina y el sufrimiento de su pueblo le honran, y también honran al pueblo egipcio, que nunca ha olvidado la causa palestina, al igual que todos los pueblos libres del mundo que no pierden ocasión de expresar su solidaridad, su dolor y su angustia ante lo que está viviendo el pueblo palestino. ¡Bravo, capitán!».

El lunes, en rueda de prensa, Hassan afirmó: «Quien no se compadezca del pueblo palestino no es humano; todos, sin importar nuestro país, debemos sentir lo que vive ese pueblo».

Añadió con emoción: «Cuando un animal sufre, las organizaciones protectoras actúan; ¿qué decir del pueblo palestino, que vive a la intemperie mientras nosotros disfrutamos de una vida cómoda?».

Y concluyó: «Es una vergüenza para el mundo y para los políticos que callan sobre Gaza».

También criticó la doble moral al señalar que «los ciudadanos estadounidenses y europeos no se preocupan por la muerte de miles de personas en Gaza por un misil, pero exigen justicia cuando un perro sufre en la calle».

Preguntó: «¿Qué pasa con quienes matan a inocentes en Gaza con misiles cada día?» y exigió justicia para los responsables.

Concluyó: «El pueblo de Gaza vive sin hogar, sin refugio, sin agua ni comida; queremos vida y justicia para ellos, igual que la FIFA pide justicia, debemos pedir vida».

Tras dedicar la victoria sobre Australia en la ronda de 32 a los pueblos egipcio y palestino, el seleccionador elogió las imágenes de los habitantes de Gaza siguiendo los partidos del Mundial 2026 en circunstancias extremas, una muestra conmovedora de su apego a la vida pese al sufrimiento.