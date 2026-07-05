Haaland declara la guerra a Mbappé y Messi en el Mundial 2026

La lucha por el título de máximo goleador del Mundial 2026 ya no es cosa solo del francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi, tras el fuerte irrupción del noruego Erling Haaland en la carrera por el protagonismo, tras una noche excepcional en la que llevó a su selección a eliminar a Brasil, avivando la competencia por la Bota de Oro.

El domingo, en los octavos de final del Mundial 2026, Noruega venció 2-1 a Brasil gracias a su liderazgo.

El ‘9’ noruego abrió el marcador en el 80 con un potente cabezazo desde la izquierda que superó a Alisson.

En el 89’, sentenció con un disparo desde fuera del área que batió a Alisson.

Según Opta, es la primera vez que tres jugadores marcan siete o más goles en una misma edición: Kylian Mbappé (7), Lionel Messi (7) y Erling Haaland (7).

Además, es el primer jugador desde Gerd Müller (8 goles en 1970) que alcanza esa cifra en sus cuatro primeros partidos de un Mundial.

Con este triunfo, Noruega avanza a cuartos de final y espera al ganador del Inglaterra-México, programado para más tarde este lunes.