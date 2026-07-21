La leyenda argentina Lionel Messi puso fin a su exitosa carrera internacional tras la amarga derrota ante España en la final del Mundial 2026, cuando comunicó a sus compañeros en el vestuario que el partido había sido su última aparición con la camiseta de la "Albiceleste", según informaciones de la prensa argentina.

El periodista argentino Hernán Castillo confirmó, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", que Messi pronunció un emotivo discurso a los jugadores en el vestuario justo después del final del partido, en el que anunció el fin de su trayectoria internacional y que la final del Mundial ante España había sido su última aparición, en un momento cargado de emociones tras derrumbarse el sueño de conservar el título mundial.

Messi había entrado en el torneo con la enorme ambición de lograr una gesta histórica sin precedentes al ganar el título por segunda vez consecutiva, y cargó sobre sus hombros la responsabilidad de guiar a Argentina hacia la gloria, ofreciendo una actuación excepcional durante todo el torneo con 8 goles y 4 asistencias, pero el destino impidió que el sueño se hiciera realidad.

Messi continúa actualmente su carrera profesional con el club estadounidense Inter Miami en la liga de fútbol de Estados Unidos, tras una legendaria etapa europea que se prolongó durante más de dos décadas, en la que se convirtió en el mejor jugador de la historia del club español Barcelona al cosechar 35 títulos y marcar más de 670 goles, antes de fichar por el Paris Saint-Germain francés durante un breve periodo en el que conquistó dos títulos nacionales.