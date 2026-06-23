¿Ha sufrido Mido un derrame cerebral por el asunto de su hijo?

Ahmed Hossam «Mido», exjugador de la selección egipcia, sufrió un problema de salud tras el rechazo del recurso presentado por su hijo en el proceso judicial en el que está imputado.

A causa de ello, no presentó ayer su programa en el canal egipcio Al-Nahar.

Algunos medios locales indicaron que padeció un derrame cerebral por este motivo.

Sin embargo, su hermano Tamer Wasfi aclaró que no sufrió un derrame.

Explicó al periodista Ahmed Galal: «Sufrió un fuerte aumento de la presión arterial y dificultades respiratorias».

Fue ingresado en observación y recibió el alta por la tarde.

Actualmente presenta un programa de televisión con el periodista Ahmed Shubair y no dirige ningún equipo.

Su última experiencia como entrenador fue en el Ismaili entre diciembre de 2022 y febrero de 2023; antes dirigió equipos como Zamalek, Wadi Degla y Al-Wehda.