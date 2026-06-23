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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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¿Ha recibido Imam Ashour una oferta de la liga estadounidense?

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Jugador del partido contra Bélgica

El periodista Ahmed Shubair ha zanjado la polémica sobre el futuro de Imam Ashour y otros jugadores del Al-Ahly. Recientemente se habían difundido noticias sobre ofertas profesionales que habrían recibido tras su brillante actuación con la selección egipcia en el Mundial de 2026.

A través de su cuenta en X, Shubair aclaró que la directiva del Al-Ahly aún no ha recibido oferta oficial alguna por sus jugadores, pese a los numerosos rumores.

El Al Ahly no ha recibido ofertas oficiales por sus futbolistas, y los jugadores han decidido aplazar cualquier negociación hasta después del torneo.

Los futbolistas, subrayó, están concentrados en la selección y no se distraerán con rumores de traspasos.

Estas declaraciones llegan cuando varios jugadores del Al-Ahly, sobre todo Imam Ashour, han llamado la atención de clubes extranjeros, especialmente de la liga estadounidense, gracias a su buen rendimiento con la selección egipcia.

La selección egipcia suma 4 puntos en el Grupo G tras empatar 1-1 con Bélgica y vencer 3-1 a Nueva Zelanda, lo que la acerca a la siguiente ronda.

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