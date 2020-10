Gustavo Quinteros firmará por 15 meses en Colo Colo

El santafesino llega al Cacique para relevar un triste interinato de Gualberto Jara. Ha sido ocho veces campeón como entrenador.

Es anhelo de Marcelo Espina desde que despidió a Mario Salas, y por fin el Gerente logró el convencimiento total de la mesa de directores. Por unanimidad, en una reunión extraordinaria de sábado, Blanco & Negro aprobó el nombre de Gustavo Quinteros para sumarse al club y relevar a Gualberto Jara post Huachipato con la primera misión de escapar de la zona de descenso y vencer a Jorge Wilstermann para no apagar su chispa internacional de 2020.

Su UC no tuvo rival en Chile

Y si bien el Calamar presentó una terna -en la que se encontraban Gabriel Heinze y Matías Almeyda-, el hecho no pasó de ser una mera formalidad protocolar. El nombre del ex de la era la carta del bloque Mosa, pero la oposición vialista se alineó a favor de la decisión y no entrampó la negociación.

Según apuntó Pauta, el cuerpo técnico del argentino-boliviano percibirá cerca de 700 mil dólares por un año. De todas maneras, el acuerdo es por 15 meses, con opción de mejoría salarial a fines de este diciembre.

Quinteros, ex jugador de y de la Selección de -jugó 94-, arrancó su carrera de DT en el Ciclón para luego pasar por Blooming en dos etapas, San Martín de San Juan, Bolívar, Oriente Petrolero, Bolivia, Emelec, , Al-Nassr, Al-Wasl, la UC y los de Tijuana. Con los Cruzados siempre privilegió el 4-3-3 sin un creador.

Ganó, en Bolivia, un título de liga con Blooming, Bolívar y Oriente, además de que con este último se impuso en el Torneo de Invierno de 2010. En Ecuador ganó la con Emelec y en gritó campeón y supercampeón nacional. Con Bolivia falló en la ruta a 2014 y no pudo meter a Ecuador en 2018.