Guerra abierta: el Real Madrid cambia su política institucional

El ambiente se tensa cada vez más dentro del Real Madrid, tras la derrota en el derbi de la capital española ante su vecino Atlético, por 2-1.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que el departamento de comunicación del conjunto merengue, en lugar de guardar silencio durante el parón internacional e intentar abordar los problemas deportivos que atraviesa el equipo, ha iniciado una guerra abierta contra los medios de comunicación que considera "enemigos".

En este caso, el club apuntó contra el periodista Juanma Castaño, director del programa El Partidazo, en la Cadena COPE, después de que el club blanco le dirigiera una crítica oficial el pasado martes, por su comparación entre el canal del Real Madrid y el medio "Jara" en un artículo periodístico, comparación de la que Castaño se disculpó públicamente más tarde.

Luego, el club volvió a apuntar contra él ayer jueves, pero esta vez a través de sus cuentas en las redes sociales, donde le siguen alrededor de 230 millones de personas en X e Instagram, mediante un vídeo que repasa una serie de polémicas y asuntos controvertidos vinculados al periodista a lo largo de los últimos años.

El periodista Juanma Castaño se había disculpado por la comparación, pero no se retractó de su postura sobre el canal del Real Madrid, asegurando que mantendrá su opinión hasta que el canal cambie su forma de trabajar.

Esta práctica, aunque no es nueva, pues se produce desde hace tiempo durante la presidencia de Florentino Pérez, ha experimentado esta vez un giro, después de que superara los límites de lo que se hacía en privado y se volviera completamente pública y accesible para todos.

La cuenta oficial del club en la plataforma X, que cuenta con 49,5 millones de seguidores, publicó un reportaje del canal del Real Madrid que repasa todos los asuntos controvertidos relacionados con Castaño.

Ha quedado claro que existe un evidente malestar dentro del Real Madrid con la información y las opiniones que difunden los medios de comunicación, por lo que el club decidió pasar al ataque, de modo que todos los responsables de informar sobre el club y comentar sus noticias quedan bajo la lupa.