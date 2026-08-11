El exinternacional Gregory van der Wiel (38) tiene un cartel de subasta en el jardín de su villa de Amstelveen, según informa Bekende Buren.

Van der Wiel, que disputó un total de 46 partidos internacionales con la selección de Países Bajos, parece estar a punto de perder definitivamente su villa millonaria.

Anteriormente logró frenar hasta en dos ocasiones, a través de los tribunales, una subasta judicial de su vivienda. Ahora, la villa de Amstelveen vuelve a figurar en el calendario de subastas.

Por ahora se desconoce si Van der Wiel también esta vez emprenderá acciones para detener la subasta judicial.

El 20 de agosto se ha organizado una jornada de puertas abiertas, tras la cual la villa saldrá a subasta el 8 de septiembre. Parece ser el siguiente golpe para Van der Wiel.

El exlateral derecho reveló anteriormente que durante su etapa en el Fenerbahçe habría sido estafado por millones de euros por un empresario.

Van der Wiel también habló con franqueza sobre los problemas mentales y los ataques de pánico que sufrió. El exfinalista del Mundial lleva ya siete años retirado del fútbol profesional.