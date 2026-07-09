Francia sufrió un revés en cuartos de final del Mundial 2026 contra Marruecos, cuando su capitán, Kylian Mbappé, se lesionó y tuvo que salir del campo pese a su gran actuación.

El astro del París Saint-Germain abrió el marcador en la segunda parte, antes de que Ousmane Dembélé anotara el segundo tanto que dio a Francia una valiosa victoria 2-0 sobre los «Leones del Atlas».

Sin embargo, en el 77’, el ‘9’ se tumbó en el césped, se dirigió al círculo central y pidió el cambio a Didier Deschamps.

Dechamps reaccionó de inmediato y lo reemplazó por Jean-Philippe Mateta, cuando el marcador ya mostraba el 2-0.

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Salió del campo con precaución, supervisado por el cuerpo médico, y las cámaras lo mostraron después con hielo en el pie, lo que preocupa sobre su presencia en el siguiente partido.

El delantero francés había abierto el marcador al inicio del segundo tiempo, clave para la clasificación a semifinales.

La afición aguarda el informe médico para conocer la gravedad de la lesión y la posible baja, sobre todo porque en semifinales Francia se medirá al ganador de España o Bélgica.

Mbappé es la pieza clave de la delantera francesa en este Mundial, donde ha seguido marcando goles decisivos, por lo que su posible baja sería un duro golpe para las aspiraciones de los «Gallos» de luchar por el título.