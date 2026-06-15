Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

Gran sorpresa: el mal tiempo afecta al partido entre Arabia Saudí y Uruguay

Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
Arabia Saudí
Uruguay
EE. UU.

El destino del partido de los Verdes sigue en el aire

La selección saudí se prepara para uno de sus partidos más difíciles en la fase de grupos del Mundial 2026: enfrentará a Uruguay en la madrugada del martes en el estadio Hard Rock de Miami, dentro del Grupo H.

Los Verdes buscan un buen arranque ante un rival de gran trayectoria mundialista, más aún sabiendo que en el grupo también están España y Cabo Verde, por lo que sumar puntos desde el principio es clave para avanzar.

Sin embargo, a pocas horas del encuentro las autoridades de Miami emitieron alertas por una ola de calor que afectará la ciudad durante todo el día del partido.

Lee también... Periodista saudí: «Buaidi tiene su sitio en el Barcelona y Marruecos ganará el Mundial».

Según el periodista Nawaf Al-Aqil, se esperan 33 °C, pero la alta humedad hará que se perciban cerca de 40 °C.

World Cup
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

Además, al inicio del encuentro se esperan 31 °C, un 40 % de lluvia y posibles tormentas con descargas eléctricas.

La evolución meteorológica se monitoriza de cerca por si fuera necesario retrasar el inicio del partido.

Anuncios