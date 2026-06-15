Gran sorpresa: el mal tiempo afecta al partido entre Arabia Saudí y Uruguay

La selección saudí se prepara para uno de sus partidos más difíciles en la fase de grupos del Mundial 2026: enfrentará a Uruguay en la madrugada del martes en el estadio Hard Rock de Miami, dentro del Grupo H.

Los Verdes buscan un buen arranque ante un rival de gran trayectoria mundialista, más aún sabiendo que en el grupo también están España y Cabo Verde, por lo que sumar puntos desde el principio es clave para avanzar.

Sin embargo, a pocas horas del encuentro las autoridades de Miami emitieron alertas por una ola de calor que afectará la ciudad durante todo el día del partido.

Lee también... Periodista saudí: «Buaidi tiene su sitio en el Barcelona y Marruecos ganará el Mundial».

Según el periodista Nawaf Al-Aqil, se esperan 33 °C, pero la alta humedad hará que se perciban cerca de 40 °C.

Además, al inicio del encuentro se esperan 31 °C, un 40 % de lluvia y posibles tormentas con descargas eléctricas.

La evolución meteorológica se monitoriza de cerca por si fuera necesario retrasar el inicio del partido.