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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Gran sorpresa: el árbitro del Al-Nasr-Al-Akhdoud ignoró la expulsión de Sadio Mané

Al Nasr FC vs Al Ittifaq
Al Nasr FC
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Una decisión arbitral polémica

Los errores arbitrales siguen marcando la Liga Roshen de Profesionales. Ayer sábado, el partido entre Al-Nasr y Al-Akhdoud vivió una jugada muy polémica.

El Al-Nasr venció 2-0 al Al-Akhdoud en la jornada 28.

En el minuto 50, Sadio Mané realizó una entrada violenta sobre un jugador del Al-Akhdoud, pero el árbitro no le mostró tarjeta alguna.

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El exárbitro egipcio Jamal Al-Ghandour, en el programa «Al-Muntasif», afirmó que el colegiado debió mostrar la roja a Mané.

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Ghandour explicó que la entrada fue fuerte y temeraria a la altura de la rodilla del rival, por lo que debió mostrarse la roja directa. Añadió que ni siquiera se optó por la amarilla, lo cual agrava el error.

Concluyó que fue un claro error arbitral que debió gestionarse con más precisión y firmeza. Pese a liderar la clasificación, el entrenador del Al-Nassr criticó con dureza el arbitraje.

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