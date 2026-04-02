Gran revuelo en torno al exdefensa del AZ: «¡Pensé que había perdido un ojo!»

David Møller Wolfe ha sufrido un duro golpe durante la concentración internacional. El lateral izquierdo noruego recibió un codazo debajo del ojo en el partido amistoso contra Suiza (0-0), lo que provocó un gran susto a su compañero Andreas Schjelderup, quien pensó que Møller Wolfe había perdido un ojo.

En el minuto 75, el exdefensa del AZ recibió un codazo en la pómula izquierda, lo que provocó una gran hemorragia. Schjelderup corrió hacia él y entró en pánico.

«Vi mucha sangre y un corte debajo de su ojo. Pensé: ¿qué demonios es esto? Creí que había perdido el ojo», dice Schjelderup en una entrevista con Dagbladet.

Al final, parecía tratarse de un corte profundo. Así lo observó su compañero de equipo Kristoffer Ajer, quien logró calmar al lateral izquierdo del Wolverhampton Wanderers.

Schjelderup, que la semana pasada marcó contra Holanda, dice que a partir de ahora reaccionará de otra manera ante este tipo de situaciones. «Quizá la próxima vez deba tranquilizarlo un poco más y no reaccionar de forma tan exagerada. Entiendo que estuviera irritado».

Møller Wolfe también se pronuncia al respecto y afirma que se contagió del pánico del delantero del SL Benfica. «Schjelderup se me acercó y gritó inmediatamente al banquillo que el médico tenía que salir al campo».

El Wolverhampton no tiene partido programado para este fin de semana, lo que le permitirá a Møller Wolfe recuperarse tranquilamente en el colista de la Premier League. Los Wolves juegan el viernes 10 de abril contra el West Ham United en la Premier League.