Gran conmoción: hallan el cadáver de un hombre en el estadio

Un macabro hallazgo en el estadio del Schalke 04 causó gran conmoción. Durante una inspección rutinaria por la mañana, un equipo de limpieza encontró el cadáver de un hombre en el baño de hombres.

El hallazgo ocurrió durante la ronda habitual y causó conmoción en el club.

Según medios alemanes, se trata de un hombre de 65 años que llevaba tiempo en el baño y posiblemente asistió a un evento en el estadio el día anterior.

La policía descarta un delito y apunta a causas naturales, como un infarto o un derrame cerebral.

El club, profundamente conmocionado, colabora con la investigación.

Se investiga por qué no constaba como desaparecido y cómo pasó la noche en el recinto sin ser detectado.

El Veltins Arena, con capacidad para 60 000 espectadores, es uno de los estadios más grandes de Alemania.

El primer equipo del Schalke 04 compite actualmente en la segunda división alemana.