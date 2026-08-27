Gran aprieto: Carragher se enfrenta al riesgo de declararse en bancarrota

El inglés Jamie Carragher, exestrella del Liverpool, se enfrenta al riesgo de ser declarado en quiebra debido a una factura de impuestos impagada.

La Agencia Tributaria y de Aduanas británica presentó una petición ante el Tribunal Superior de Londres ayer miércoles, según informó el periódico inglés "Daily Mail".

Un portavoz de la Agencia Tributaria y de Aduanas británica declaró al periódico "Daily Mail Sport": "Adoptamos un enfoque de apoyo en el trato con los clientes que tienen deudas tributarias, y hacemos todo lo posible para ayudar a quienes cooperan con nosotros a saldar sus deudas, como ofrecerles planes de pago a plazos. Solo recurrimos a solicitar la quiebra como último recurso".

Carragher trabaja actualmente como analista deportivo habitual en la Premier League en el canal Sky Sports y en la Liga de Campeones de Europa en la cadena estadounidense CBS Sports, y también es invitado habitual en el podcast Stick to Football, que gestiona la empresa de medios The Overlap, propiedad de Gary Neville.

Carragher jugó con el Liverpool durante toda su carrera futbolística, disputando 737 partidos y marcando solo cuatro goles.

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