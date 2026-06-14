Gracias a Vinícius, el Real Madrid iguala el récord del Bayern de Múnich

Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, marcó un gol histórico para el equipo blanco en el empate de Brasil ante Marruecos (1-1) en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Según Opta, su tanto en el 32’ elevó a 79 los goles de jugadores del Real Madrid en Copas del Mundo, igualando el récord del Bayern.

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Además, Ismail El Saybari se convirtió en el segundo jugador del PSV Eindhoven en marcarle a Brasil en un Mundial, después de Georginio Wijnaldum, quien lo hizo en 2014.

En aquel partido por el tercer puesto, Wijnaldum anotó el 3-0 en el 90+1.

En la segunda jornada, Marruecos enfrentará a Escocia y Brasil a Haití.

Escocia venció 1-0 a Haití en su debut este domingo, hora de Greenwich.