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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Gracias a Vinícius, el Real Madrid iguala el récord del Bayern de Múnich

Real Madrid
Bayern Múnich
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Vinicius Junior
I. Saibari
PSV Eindhoven
España
Alemania
Brasil
Marruecos
EE. UU.
Países Bajos

La estrella del Merengue salvó al Selecao de la derrota

Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, marcó un gol histórico para el equipo blanco en el empate de Brasil ante Marruecos (1-1) en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Según Opta, su tanto en el 32’ elevó a 79 los goles de jugadores del Real Madrid en Copas del Mundo, igualando el récord del Bayern.

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Además, Ismail El Saybari se convirtió en el segundo jugador del PSV Eindhoven en marcarle a Brasil en un Mundial, después de Georginio Wijnaldum, quien lo hizo en 2014.

En aquel partido por el tercer puesto, Wijnaldum anotó el 3-0 en el 90+1.

En la segunda jornada, Marruecos enfrentará a Escocia y Brasil a Haití.

Escocia venció 1-0 a Haití en su debut este domingo, hora de Greenwich.

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